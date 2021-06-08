Пентагон вывел из Афганистана уже половину американского военного контингента

США вывели уже около половины своего военного контингента из Афганистана. Завершение процесса запланировано на 11 сентября.

Об этом пишет CNBC.

В целом американцы вывезли уже около 500 самолетов с различным грузом. Также они забрали 13 тысяч единиц техники, которые не будут оставлены афганским вооруженным силам.

Как отметил генерал Центрального командования США Фрэнк Маккензи, пока что Штаты обсуждают использование своих баз для контртеррористических миссий в будущем.