Пентагон вывел из Афганистана уже половину американского военного контингента

США вывели уже около половины своего военного контингента из Афганистана. Завершение процесса запланировано на 11 сентября.
Об этом пишет CNBC.
В целом американцы вывезли уже около 500 самолетов с различным грузом. Также они забрали 13 тысяч единиц техники, которые не будут оставлены афганским вооруженным силам.
Как отметил генерал Центрального командования США Фрэнк Маккензи, пока что Штаты обсуждают использование своих баз для контртеррористических миссий в будущем.
- В июле 2020 года, после сделки с движением «Талибан», Соединенные Штаты вывели часть военного контингента из Афганистана и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. После этого Дональд Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана до Рождества, а талибы поддержали Трампа на выборах. Часть военных в итоге оставили.
- 14 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что войска США и НАТО будут вместе оставлять Афганистан после 20-летнего присутствия.