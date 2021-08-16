В Афганистане остались около 50 украинцев. МИД почти со всеми установил контакт

После свержения власти в Афганистане и победы «Талибана» из страны массово начали убегать люди. По данным Министерства иностранных дел Украины, сейчас в Афганистане находятся не более 50 наших граждан.

Об этом в комментарии «Бабелю» сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Утром 16 августа власти уже эвакуировали восемь граждан Украины из Афганистана, еще около 50 до сих пор там.

«Почти со всеми уже установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в частности с использованием возможностей иностранных партнеров», — отметил Николаенко и добавил, что ведомство держит ситуацию на особом контроле.

Украинский лайнер забрал из Кабула также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана, Таджикистана.