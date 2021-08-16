В Афганістані залишилися близько 50 українців. МЗС майже з усіма встановило контакт

Після повалення влади в Афганістані та перемоги «Талібану» з країни масово почали тікати люди. За даними Міністерства закордонних справ України, наразі в Афганістані перебувають не більше ніж 50 наших громадян.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Уранці 16 серпня влада вже евакуювала вісьмох громадян України з Афганістану, ще близько 50 українців досі перебувають там.

«Майже з усіма нині встановлений звʼязок, дипломати уточнюють, хто з них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів», — зазначив Ніколаєнко та додав, що відомство тримає ситуацію на особливому контролі.

Український лайнер забрав з Кабулу також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.