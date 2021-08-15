Таліби заявили, що повністю оточили Кабул і випустили вʼязнів найбільшої вʼязниці. Чиновники очікують на виліт із країни

Бойовики ісламського руху «Талібан» заявили, що повністю оточили столицю Афганістану Кабул. Представники «Талібану» і уряду, за участю президента Ашрафа Гані, продовжують переговори в Королівському палаці про передачу влади.

Про це повідомляють ВВС і місцеві ЗМІ.

Обидві сторони підтримали ідею запобігання подальшій нестабільності в країні і погодили на посаду голови перехідного уряду міністра внутрішніх справ Алі Ахмада Джалалі. За даними ЗМІ, він погодився на пост.

Тим часом таліби випустили увʼязнених найбільшої в Афганістані вʼязниці Пул-е-Чархі. У ній містилося до 5 тисяч осіб, серед яких були ісламські бойовики.

Обстановка в самому Кабулі напружена. Частина жителів намагається залишити місто, а в деяких районах почалися хаотичні мітинги на підтримку талібів.

Німеччина оголосила, що припиняє роботу свого посольства в Кабулі і рекомендує всім громадянам терміново залишити Афганістан.

З посольства США продовжують евакуювати дипломатів, співробітників і афганців, які працювали з американськими чиновниками.

Президент США Джо Байден санкціонував розміщення ще тисячі американських військовослужбовців, збільшивши їх загальну кількість майже до 5 тисяч, які повинні забезпечити безпечну евакуацію посольства. Операцію планують завершити протягом 72 годин.

Уряд Великої Британії відкликає з канікул парламент для обговорення ситуації і подальших дій Лондона. Невеликий контингент британських військ ще залишається у країні. Станом на зараз з країни евакуюють британських громадян і місцевих перекладачів — 600 військовослужбовців відправляються для допомоги.

Як передає CNN, кілька високопосадових афганських чиновників, включаючи радників президента, у VIP-зоні міжнародного аеропорту Кабула очікують вильоту. Куди вони прямують, поки невідомо.

За словами представників талібів, робота аеропорту не буде зупинятися.