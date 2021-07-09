Делегація «Талібану» приїхала на переговори до Москви і заявила, що контролює 85% Афганістану

Делегація ісламістського угруповання «Талібан» виступила із пресконференцією в Москві з приводу останніх подій в Афганістані. Це третій за рік візит талібів до Росії, попри те, що рух визнано в РФ терористичною організацією.

Основний меседж делегації — «Талібан» проти іноземного втручання для вирішення ситуації в Афганістані, але за діалог із зацікавленими сторонами.

Таліби пообіцяли не використовувати Афганістан для нападу на інші країни і запевнили, що ніхто не буде використовувати територію країни, як майданчик для атак. Вони заявили, що боротимуться з терористами «Ісламської держави» і обіцяли не порушувати кордони країн Центральної Азії.

Делегація зазначила, що «Талібан» не хоче захоплювати владу у країні військовим шляхом і бере регіони під свій контроль за допомогою переговорів. Вони заявили, що ведуть переговори з афганською владою про припинення війни і взяли під свій контроль 85% країни.

Окремо таліби закликали інші країни не втручатися у справи Афганістану, гарантували безпеку іноземним дипмісіям та вантажам, а також заявили, що боротимуться з контрабандою наркотиків.

Делегація акцентувала увагу на тому, що рух хоче створити в Афганістані емірат, але за допомогою діалогу, щоб забезпечити «вільну ісламську державну систему».