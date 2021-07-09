Делегация «Талибана» приехала на переговоры в Москву и заявила, что контролирует 85% Афганистана

Делегация исламистской группировки «Талибан» выступила с пресс-конференцией в Москве по поводу последних событий в Афганистане. Это третий за год визит талибов в Россию, несмотря на то, что движение признано в РФ террористической организацией.

Основной посыл делегации — «Талибан» против иностранного вмешательства для разрешения ситуации в Афганистане, но за диалог с заинтересованными сторонами.

Талибы пообещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны и заверили, что никто не будет использовать территорию страны, как площадку для атак. Они заявили, что будут бороться с террористами «Исламского государства» и обещали не нарушать границы стран Центральной Азии.

Делегация отметила, что «Талибан» не хочет захватывать власть в стране военным путем и берет регионы под свой контроль при помощи переговоров. Они заявили, что ведут переговоры с афганскими властями о прекращении войны и взяли под свой контроль 85% страны.

Отдельно талибы призвали другие страны не вмешиваться в дела Афганистана, гарантировали безопасность иностранным дипмиссиям и грузам, а также заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков.

Делегация акцентировала внимание на том, что движение хочет создать в Афганистане эмират, но путем диалога, чтобы обеспечить «свободную исламскую государственную систему».