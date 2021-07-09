Байден назвал окончательную дату выхода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска должны покинуть Афганистан до 31 августа.
Об этом он сообщил во время обращения из Белого дома, пишет «Укринформ».
«Я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистан, когда нет разумных ожиданий по достижению иного результата», — отметил он.
По словам Байдена, таким образом вывод войск «завершает самую длинную войну Америки». Он также призвал афганских лидеров объединиться и вместе двигаться в будущее.
- В апреле США и союзники начали вывод войск из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию. Теперь исламистам противостоят только местные силы. «Талибы» имеют значительные успехи и постепенно захватывают все больше и больше территорий Афганистана.