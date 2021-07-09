Байден назвал окончательную дату выхода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска должны покинуть Афганистан до 31 августа.

Об этом он сообщил во время обращения из Белого дома, пишет «Укринформ».

«Я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистан, когда нет разумных ожиданий по достижению иного результата», — отметил он.