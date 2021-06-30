Германия закончила 20-летнюю миссию и полностью покинула Афганистан

Германия вывела последних солдат из Афганистана, закончив свою почти 20-летнюю миссию в стране.
Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и поблагодарила более 150 тысяч мужчин и женщин, которые служили в Афганистане с 2001 года.
«Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью», — заявила она.
Во время службы в Афганистане погибли 59 немецких солдат, в частности, 35 погибли в результате нападений боевиков. Наземные бои в Афганистане были первыми, которые немецкие военные вели после окончания Второй мировой войны.
- Миссия НАТО «Решительная поддержка» заменила собой операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), которая завершилась 28 декабря 2014 года, и была нацелена на подготовку и развитие афганских национальных сил обороны. Ведение боевых действий против исламистов и движения «Талибан» было переложено на местные силы. Украина в этой миссии потерь не понесла.
- Пентагон уже вывел из Афганистана половину американского контингента. Завершить процесс планируют 11 сентября. Из страны также уходят силы союзников США — войска Германии, Грузии, Австралии, Новой Зеландии и других стран.
- 9 июня 2021 года украинское командование вывело из Афганистана весь украинский персонал в рамках сворачивания миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась 1 января 2015 года.