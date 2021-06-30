Німеччина закінчила 20-річну місію та повністю покинула Афганістан

Німеччина вивела останніх солдатів з Афганістану, закінчивши свою майже 20-річну місію в країні.
Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер та подякувала понад 150 тисячам чоловіків і жінок, які служили в Афганістані з 2001 року.
«Ви можете пишатися тим, чого досягли. Ви виконали всі завдання, які Бундестаг поставив перед вами, з професіоналізмом і впевненістю», — заявила вона.
Під час служби в Афганістані загинули 59 німецьких солдатів, зокрема, було 35 вбито в результаті нападів бойовиків. Наземні бої в Афганістані були першими, які німецькі військові вели після закінчення Другої світової війни.
- Місія НАТО «Рішуча підтримка» замінила собою операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася 28 грудня 2014 року, і була націлена на підготовку і розвиток афганських національних сил оборони. Ведення бойових дій проти ісламістів і руху «Талібан» було перекладено на місцеві сили. Україна в цій місії втрат не зазнала.
- Пентагон вже вивів з Афганістану половину американського контингенту. Завершити процес планують 11 вересня. Із країни також йдуть сили союзників США — війська Німеччини, Грузії, Австралії, Нової Зеландії та інших країн.
- 9 червня 2021 року українське командування також вивело з Афганістану весь український персонал у рамках згортання місії НАТО «Рішуча підтримка», яка розпочалася 1 січня 2015 року.