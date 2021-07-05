Таджикистан мобілізує резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном через бої з талібами

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив Міністерству оборони мобілізувати 20 тисяч військовослужбовців резерву для зміцнення кордону з Афганістаном, де рух «Талібан» вибиває урядові війська.

Про це повідомляє пресслужба президента Таджикистану.

Рахмон доручив посилити прикордонні райони та приділити особливу увагу запобіганню порушенням кордону. За 4 і 5 липня майже в кожному прикордонному районі зафіксували групові незаконні переходи — бійці афганської армії загонами відступають в Таджикистан після боїв з талібами.

«Талібан» вже контролює 40% Афганістану.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв допомогу Таджикистану у звʼязку із загостренням ситуації. У повідомленні Кремля про військову допомогу прямо не згадується, але йдеться про підтримку в «двосторонньому плані».