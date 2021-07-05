Понад тисячу афганських військових відступили в Таджикистан після бою з талібами

Понад тисячу афганських військових у ніч проти 5 липня відступили на територію Таджикистану після бою з талібами. Зараз угруповання «Талібан» контролює більше території Афганістану, ніж будь-коли за останні 20 років — близько 40% країни.

Ситуацію зумовили вивід військ НАТО і наступ «Талібану» на урядові війська, пише ВВС.

«Під час збройних зіткнень із талібами 1 037 афганських військовослужбовців відступили, щоб врятувати свої життя, перейшовши кордон», — йдеться в повідомленні прикордонної служби Таджикистану.

Афганці перетинали кордон на різних ділянках уздовж всього кордону. Найбільше людей перейшли на заставі біля міста Хорог (312 осіб), а також у Дарвозькому районі (213).

У відповідь на наступ «Талібану» уряд Афганістану оголосив національну мобілізацію і почав роздавати добровольцям зброю.