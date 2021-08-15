«Талібан» оголосив про взяття під контроль всієї територією Афганістану. Президент Гані йде у відставку

Бойовики ісламського руху «Талібан» оголосили про взяття під свій контроль всієї території Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані йде у відставку.
Про це йдеться в повідомленні Al Arabiya.
Тимчасовий уряд очолять голова МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі і мулла Абдул Гані Барадар — представник «Талібану».
Прессекретар талібів Забіхула Муджахід опублікував в Twitter офіційну заяву, в якій всім моджахедам «Ісламського Емірату» наказано стояти біля воріт столиці Кабула, не намагатися проникнути у місто із застосуванням зброї і чекати завершення процесу передачі влади, яка повинна відбутися в Королівському палаці.
Представники талібів зараз перебувають у палаці і обговорюють умови передачі влади, передає CNN.
Як повідомляє The New York Times, влада США терміново евакуює американських громадян з Кабулу (їх приблизно 10 тисяч) військовими вертольотами. Над посольством США видно дим — ймовірно, дипломати терміново спалюють документи із секретною інформацією.
Москва заявила, що залишить на місці своїх дипломатів. МЗС РФ отримав від талібів гарантії безпеки. При цьому, в російському відомстві заявили, що дипломатичним місіям інших країн в столиці Афганістану також забезпечать безпеку.
Тим часом у місті величезні пробки — люди в поспіху намагаються залишити Кабул. Таліби обіцяють пропустити всіх охочих виїхати, а іноземців закликають або залишити місто, або зареєструвати своє перебування у представників «Талібану».
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За чотири дні вони взяли ключові міста і підійшли впритул до столиці. За чотири дні вони взяли ключові міста і підійшли впритул до столиці.
- 15 серпня таліби заявили, що штурму столиці Афганістану не буде. Вони мирно увійдуть в Кабул для передачі влади.