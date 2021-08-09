Війна в Афганістані: «Талібан» не погодився на перемир’я і продовжує захоплювати нові території

Ісламістський рух «Талібан» не погодився на заклики світової спільноти до перемир’я в Афганістані. Там продовжують наступ на великі міста країни.

Про це пише BBC.

Таліби за останні кілька днів поступово захоплюють столиці афганських провінцій. У понеділок вони повідомили про захоплення важливого міста Кундуз — столиці однойменної провінції на півночі Афганістану.

Авіація США та Афганістану нанесла авіаудари по позиціях «Талібану». В афганському уряді підкреслюють, що загинули десятки талібів. Але в «Талібані» вже застерігають США від подальшого втручання у війну в країні.

Згодом стало відомо, що таліби захопили вже шосту столицю афганської провінції. Влада Афганістану підтвердила, що «Талібан» взяв під контроль місто Айбак — столицю провінції Саманган на півночі країни.