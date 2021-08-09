Война в Афганистане: «Талибан» не согласился на перемирие и продолжает захватывать новые территории

Исламистское движение «Талибан» не согласилось на призывы мирового сообщества к перемирию в Афганистане. Там продолжают наступление на крупные города страны.
Об этом пишет BBC.
Талибы за последние несколько дней постепенно захватывают столицы афганских провинций. В понедельник они сообщили о захвате важного города Кундуз — столицы одноименной провинции на севере Афганистана.
Авиация США и Афганистана нанесли авиаудары по позициям «Талибана». В афганском правительстве подчеркивают, что погибли десятки талибов. Но в «Талибане» уже предостерегают США от дальнейшего вмешательства в войну в стране.
Впоследствии стало известно, что талибы захватили уже шестую столицу афганской провинции. Власти Афганистана подтвердили, что «Талибан» взял под контроль город Айбак — столицу провинции Саманган на севере страны.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движение «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранять гражданскую инфраструктуру.