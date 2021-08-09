«Талибан» в Афганистане заявил о захвате еще одной столицы провинции

Исламистское движение «Талибан» объявило о захвате еще одной столицы провинции в Афганистане.

Об этом пишет Интерфакс.

«Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами — резиденцией губернатора, штабом полиции, разведывательным центром, тюрьмой и всеми государственными учреждениями», — отметил представитель талибов.

Речь идет о городе Талукан, который является столицей провинции Тахар на северо-востоке страны. За последние несколько дней талибы захватили уже как минимум четыре столицы афганских провинций.