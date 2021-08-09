«Талибан» в Афганистане заявил о захвате еще одной столицы провинции

Исламистское движение «Талибан» объявило о захвате еще одной столицы провинции в Афганистане.
Об этом пишет Интерфакс.
«Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами — резиденцией губернатора, штабом полиции, разведывательным центром, тюрьмой и всеми государственными учреждениями», — отметил представитель талибов.
Речь идет о городе Талукан, который является столицей провинции Тахар на северо-востоке страны. За последние несколько дней талибы захватили уже как минимум четыре столицы афганских провинций.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движение «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранять гражданскую инфраструктуру.