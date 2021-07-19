Власти Афганистана провели переговоры с «Талибаном». Договорились беречь инфраструктуру

Власти Афганистана и представители террористического движения «Талибан» провели переговоры в Катаре, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались беречь гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Tolo News.

Делегации собрались для мирного урегулирования конфликта, который обострился после выхода из страны сил США и союзников.

Стороны договорились не допускать человеческих жертв среди мирного населения, а также согласились продолжать переговоры.

В итоговом документе однако нет пунктов о деэскалации или прекращении огня.