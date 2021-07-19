Влада Афганістану провела переговори з «Талібаном». Домовилися берегти інфраструктуру

Влада Афганістану і представники терористичного руху «Талібан» провели переговори в Катарі, за підсумками яких домовилися про співпрацю у питанні гуманітарної допомоги населенню та взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Tolo News.

Делегації зібралися для мирного врегулювання конфлікту, який загострився після виходу з країни сил США і союзників.

Сторони домовилися не допускати людських жертв серед мирного населення, а також погодилися продовжувати переговори.

У підсумковому документі, проте, немає пунктів про деескалацію або припинення вогню.