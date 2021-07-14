Росія закликала ввести бойовиків «Талібану» до складу афганського уряду. Вони захопили ключовий КПП на кордоні з Пакистаном

«У якій пропорції будуть представлені таліби — це справа афганців. Нехай вони самі вирішують і домовляються. Вони повинні розумно домовитися про адміністрацію, яка не буде ніким обрана — це предмет домовленості двох ворогуючих сторін», — сказав дипломат.

За його словами, переговори про створення перехідного уряду варто почати «поки ще не пізно».

Про це заявив спецпредставник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов, пише ВВС .

Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і залучити до нього радикальний рух «Талібан».

Зараз рух «Талібан» встановив контроль над прикордонним переходом «Спін Болдак» — це один з найбільших міжнародних КПП між Афганістаном і Пакистаном.

Щодня ним користуються в середньому понад 70 тисяч робітників і торговців.