Росія закликала ввести бойовиків «Талібану» до складу афганського уряду. Вони захопили ключовий КПП на кордоні з Пакистаном

Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і залучити до нього радикальний рух «Талібан».
Про це заявив спецпредставник президента РФ з питань Афганістану Замір Кабулов, пише ВВС.
За його словами, переговори про створення перехідного уряду варто почати «поки ще не пізно».
«У якій пропорції будуть представлені таліби — це справа афганців. Нехай вони самі вирішують і домовляються. Вони повинні розумно домовитися про адміністрацію, яка не буде ніким обрана — це предмет домовленості двох ворогуючих сторін», — сказав дипломат.
Зараз рух «Талібан» встановив контроль над прикордонним переходом «Спін Болдак» — це один з найбільших міжнародних КПП між Афганістаном і Пакистаном.
Щодня ним користуються в середньому понад 70 тисяч робітників і торговців.
- У квітні США і союзники почали виведення військ з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня.
- Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію. Тепер ісламістам протистоять тільки місцеві сили. Афганські військові тікають у Таджикистан та масово переходять на бік талібів. Таджикистан уже запросив допомогу у Росії і мобілізував резервістів для посилення кордону.
- 9 липня таліби дали пресконференцію в Москві, попри те що в Росії їхню організацію визнано терористичною.