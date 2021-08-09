«Талібан» в Афганістані заявив про захоплення ще однієї столиці провінції

Ісламістський рух «Талібан» оголосив про захоплення ще однієї столиці провінції в Афганістані.
Про це пише Інтерфакс.
«Пізно ввечері столиця провінції Тахар була захоплена з усіма її обʼєктами — резиденцією губернатора, штабом поліції, розвідувальним центром, вʼязницею і всіма державними установами», — зазначив речник талібів.
Ідеться про місто Талукан, яке є столицею провінції Тахар на північному сході країни. За останні кілька днів таліби захопили вже щонайменше чотири столиці афганських провінцій.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і рух «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю в питанні гуманітарної допомоги населенню і взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.