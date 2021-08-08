В Афганістані «Талібан» захопив вже третю столицю провінції. Місто намагаються відбити спецпризначенці

Ісламський рух «Талібан» захопив місто Кундуз — столицю однойменної провінції в Афганістані.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Це вже третя столиця за останні три доби, захоплена талібами. «Талібан» заявив, що в Кундузі вони вже захопили штаб поліції, губернаторський будинок і міську в’язницю. Зазначається, що таліби вже захоплювали Кундуз у 2015 та 2016 роках, проте афганські військові змогли звільнити місто від бойовиків.
Водночас ЗМІ повідомляють, що в Кундузі почалася операція афганських сил спецпризначення з очищення території від талібів. Командувач сил у провінції Кундуз Тадж Мухаммад виступив з відеозверненням до населення міста, в якому запевнив, що найближчим часом Кундуз буде очищений від талібів.
За його словами, спецпризначенці вже зачистили центральну площу міста, штаб-квартиру Національного радіо і телебачення в центрі Кундуза.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і рух «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю в питанні гуманітарної допомоги населенню і взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.