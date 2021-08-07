В Афганістані «Талібан» захопив другу столицю провінції та випустив арештантів із вʼязниці

Ісламістський рух «Талібан» у суботу, 7 серпня, заявив, що взяв під контроль афганське місто, столицю провінції Джаузджан — Шеберган, захопив вʼязницю і випустив усіх арештантів.

Про це повідомляє BBC.

Шеберган — це оплот колишнього віцепрезидента Афганістану і воєначальника Абдула Рашида Дустума, прихильники якого ведуть боротьбу з повстанцями. Це друга столиця регіону, яку таліби взяли під свій контроль (перша — місто Зарандж, яке захопили 6 серпня). Місцеві ЗМІ повідомляють, що 150 чоловік приїхали в місто, щоб допомогти афганським силам.

Насильство загострилося по всьому Афганістану після того, як США та інші міжнародні сили почали виведення своїх військ з країни після 20 років військових операцій.