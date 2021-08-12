«Талібан» захопив столицю ще однієї провінції в Афганістані. До Кабула лишається 150 кілометрів

Як зазначили представники місцевої влади, таліби вже захопили резиденцію губернатора, в’язницю та штаб-квартиру поліції. Наразі тривають бої лише за будівлю афганської спецслужби.

Місцеві звинувачують владу у таємних домовленостях із «Талібаном», які дозволили ісламістам захопити місто. Губернатор та очільник поліції виїхали з Газні до Кабула.

Таліби вже захопили понад 10 провінцій Афганістану, але майже всі вони були розташовані на півночі країни. Сама ж афганська столиця — Кабул — розташована на півдні. Американська розвідка вже переглянула свої прогнози і вважає, що Кабул перейде під контроль «Талібану» до зими.

На тлі наступу талібів гостро постало питання евакуації тих афганців, які співпрацювали з військами США та союзників під час їхнього перебування там. «Талібан» звинувачує їх у роботі на ворога та страчує. Зокрема Франція та Німеччина вже припинили депортацію афганців зі своїх країн. Також у Німеччині пригрозили припинити фінансування Афганістану, якщо до влади прийде «Талібан» та запровадить норми шаріату в країні.