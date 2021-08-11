Війна в Афганістані: «Талібан» повідомив про захоплення ще двох провінційних столиць

Про це пише Інтерфакс .

Ісламістський рух «Талібан» повідомив, що захопив ще дві столиці провінцій в Афганістані . Таліби вже контролюють близько 10 афганських регіонів.

«Під час рішучої та систематичної операції моджахедів минулої ночі Файзабад, центр провінції Бадахшан, був захоплений. Моджахеди контролюєть резиденцію губернатора, штаб-квартиру поліції, розвідувальне управління і всі урядові установи», — зазначив речник руху у своїх соцмережах.

Також напередодні ввечері таліби повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі, яке є столицею провінції Баглан.