Війна в Афганістані: «Талібан» повідомив про захоплення ще двох провінційних столиць

Ісламістський рух «Талібан» повідомив, що захопив ще дві столиці провінцій в Афганістані. Таліби вже контролюють близько 10 афганських регіонів.
Про це пише Інтерфакс.
«Під час рішучої та систематичної операції моджахедів минулої ночі Файзабад, центр провінції Бадахшан, був захоплений. Моджахеди контролюєть резиденцію губернатора, штаб-квартиру поліції, розвідувальне управління і всі урядові установи», — зазначив речник руху у своїх соцмережах.
Також напередодні ввечері таліби повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі, яке є столицею провінції Баглан.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 18 липня влада Афганістану і рух «Талібан» провели переговори, за підсумками яких домовилися про співпрацю в питанні гуманітарної допомоги населенню і взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.