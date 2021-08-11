Война в Афганистане: «Талибан» сообщил о захвате еще двух провинциальных столиц

Об этом пишет Интерфакс .

Исламистское движение «Талибан» сообщило, что захватило еще две столицы провинций в Афганистане . Талибы уже контролируют около 10 афганских регионов.

«В ходе решительной и систематической операции моджахедов минувшей ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Моджахеды контролируют резиденцию губернатора, штаб-квартиру полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения», — отметил представитель движения в своих соцсетях.

Также накануне вечером талибы сообщили о захвате города Пули-Хумри, который является столицей провинции Баглан.