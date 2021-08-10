Война в Афганистане: за три дня наступления «Талибана» погибли по меньшей мере 27 детей

За последний месяц из-за боев между талибами и правительственными силами Афганистана погибли более тысячи местных жителей. Только за последние три дня погибли 27 детей, еще 136 получили ранения. Наиболее ожесточенные бои идут в провинциях Кандагар, Хост и Пактия.

В Афганистане за последние три дня активного наступления боевиков исламистского движения «Талибан» погибли по меньшей мере 27 детей.

«Долгое время Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало намного хуже», — заявила представительница UNICEF Афганистана Саманта Морт.

По ее словам, дети погибают во время перекрестных перестрелок, на заминированных дорогах и по другим причинам. Одна местная женщина рассказала, что в их жилище попал снаряд, начался сильный пожар и ее 10-летний сын получил серьезные ожоги.