Война в Афганистане: за три дня наступления «Талибана» погибли по меньшей мере 27 детей

В Афганистане за последние три дня активного наступления боевиков исламистского движения «Талибан» погибли по меньшей мере 27 детей.
Об этом говорится в данных UNICEF, пишет BBC.
За последний месяц из-за боев между талибами и правительственными силами Афганистана погибли более тысячи местных жителей. Только за последние три дня погибли 27 детей, еще 136 получили ранения. Наиболее ожесточенные бои идут в провинциях Кандагар, Хост и Пактия.
«Долгое время Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало намного хуже», — заявила представительница UNICEF Афганистана Саманта Морт.
По ее словам, дети погибают во время перекрестных перестрелок, на заминированных дорогах и по другим причинам. Одна местная женщина рассказала, что в их жилище попал снаряд, начался сильный пожар и ее 10-летний сын получил серьезные ожоги.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движение «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранять гражданскую инфраструктуру.