Штурму столиці Афганістану не буде. Таліби мирно ввійдуть у Кабул та їм передадуть владу

Процес передачі влади відбудеться у президентському палаці. Очікується, що в найближчі кілька годин президент країни Ашраф Гані складе повноваження.

Про це заявив виконувач обовʼязків міністра внутрішніх справ Абдул Саттар Мірзаквал, повідомляють Tolo News і Al Arabia .

Перед цим таліби увійшли до околиці Кабулу иа заявили, що не хочуть штурмом брати місто, тому почались перемовини з урядом про можливість мирно ввійти до столиці. Людей закликали не покидати домівки та країну, бойовики поки стоять на околицях. Окрім цього, вони заявили, що не планують мстити військовим — «усі прощені».

Перед цим таліби без бою захопили Джелалабад — пʼяте за величиною місто Афганістану. Це було останнє велике місто (за винятком Кабулу), яке перебувало під контролем влади. Відтак «Талібан» повністю контролює Афганістан.