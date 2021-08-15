«Талібан» увійшов до околиць столиці Афганістану. Тривають перемовини з владою, аби мирно зайти в місто

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що в неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан» увійшли до околиці столиці країни — Кабулу. Зараз тривають перемовини з урядом про можливість мирно увійти в місто.

Про це повідомляють Reuters з посиланням на МВС Афганістану й Associated Press з посиланням на офіційних осіб на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені розголошувати інформацію.

За словами посадовців, бойових дій ще не було. Бойовики «Талібану» перебувають у районах Калакан, Карабах і Пагман.