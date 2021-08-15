«Талібан» увійшов до околиць столиці Афганістану. Тривають перемовини з владою, аби мирно зайти в місто

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що в неділю, 15 серпня, бойовики радикального руху «Талібан» увійшли до околиці столиці країни — Кабулу. Зараз тривають перемовини з урядом про можливість мирно увійти в місто.
Про це повідомляють Reuters з посиланням на МВС Афганістану й Associated Press з посиланням на офіційних осіб на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені розголошувати інформацію.
За словами посадовців, бойових дій ще не було. Бойовики «Талібану» перебувають у районах Калакан, Карабах і Пагман.
Прессекретар талібів Забіхула Муджахід оприлюднив у Twitter заяву про те, що всі частини країни перейшли під їхній контроль. «Талібан» також віддав розпорядження своїм бойовикам не входити в Кабул, тривають переговори з урядом про можливість увійти в місто мирно.
«Однак оскільки столиця Кабул є великим і густонаселеним містом, моджахеди Ісламського емірату не мають наміру захоплювати його силою або війною, радше — мирно через Кабул. Наразі ведуться переговори, щоб перехідний процес відбувся безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності та честі людей і без шкоди для життя кабульців», — йдеться в заяві «Талібану».
Окрім цього, бойовики заявляють, що не мають наміру нікому мстити: «Усі ті, хто служив у військовому і цивільному секторах адміністрації Кабулу, прощені та перебувають у безпеці; усі повинні залишатися у своїй країні, на своєму місці та вдома, і не намагайтеся покинути країну».
Перед цим таліби без бою захопили Джелалабад — п'яте за величиною місто Афганістану. Це було останнє велике місто (за винятком Кабулу), яке перебувало під контролем влади.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і захопив вже більшість столиць провінцій.