«Талибан» вошел в окрестности столицы Афганистана. Идут переговоры с властью, чтобы мирно зайти в город

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» вошли в окрестности столицы страны — Кабула. Сейчас продолжаются переговоры с правительством о возможности мирно войти в город.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на МВД Афганистана и Associated Press со ссылкой на официальных лиц на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены разглашать информацию.

По словам чиновников, боевых действий не было. Боевики «Талибана» находятся в районах Калакан, Карабах и Пагман.