США эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле. Талибы захватили ключевой город — Джелалабад

Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 15 августа, начали эвакуацию сотрудников посольства в столице Афганистана Кабуле. Тем временем боевики движения «Талибан» захватили город Джелалабад — пятый по величине город Афганистана. Это был последний крупный город (за исключением Кабула), который находился под контролем властей.
Об этом сообщают Reuters и BBC.
«Большинство сотрудников готовы выехать, посольство продолжает работать», — рассказал агентству Reuters один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает небольшая группа людей.
Кроме этого, утром 15 августа бойцы «Талибана» без боя взяли город Джелалабад — это административный центр провинции Нангархар, он расположен между столицей Кабулом и границей с Пакистаном. Это был один из последних ключевых городов, которые оставались под контролем правительства Афганистана. Захват Джелалабада означает, что талибы контролируют дороги, соединяющие страну с Пакистаном.
Также взятие города открывает талибам прямую дорогу в столицу, до которой около 150 км. Кабул сейчас фактически последний крупныйм город, который находится под контролем афганского правительства.
Сдать Джелалабад решили без боя, чтобы избежать «жертв и разрушений». Журналист Тарик Газнивал разместил в Twitter изображения, которые якобы показывают, как губернатор провинции Нангархар передает контроль над городом талибам.
Иранский телеканал IRIB утверждает, что «Талибан» контролирует 90% Афганистана, только Кабул и соседние провинции под контролем правительства.
Власти США 12 августа объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. Безопасность их эвакуации будут гарантировать американские войска. Президент США Джо Байден 14 августа сообщил, что Соединенные Штаты развернут 5 тысяч военных, чтобы безопасно вывезти из Афганистана американских дипломатов и эвакуировать афганцев, которые помогали американским военным во время военной кампании.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и захватило уже большинство столиц провинций.