США эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле. Талибы захватили ключевой город — Джелалабад

«Большинство сотрудников готовы выехать, посольство продолжает работать», — рассказал агентству Reuters один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает небольшая группа людей.

Об этом сообщают Reuters и BBC .

Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 15 августа, начали эвакуацию сотрудников посольства в столице Афганистана Кабуле. Тем временем боевики движения «Талибан» захватили город Джелалабад — пятый по величине город Афганистана. Это был последний крупный город (за исключением Кабула), который находился под контролем властей.

Кроме этого, утром 15 августа бойцы «Талибана» без боя взяли город Джелалабад — это административный центр провинции Нангархар, он расположен между столицей Кабулом и границей с Пакистаном. Это был один из последних ключевых городов, которые оставались под контролем правительства Афганистана. Захват Джелалабада означает, что талибы контролируют дороги, соединяющие страну с Пакистаном.

Также взятие города открывает талибам прямую дорогу в столицу, до которой около 150 км. Кабул сейчас фактически последний крупныйм город, который находится под контролем афганского правительства.

BBC News

Сдать Джелалабад решили без боя, чтобы избежать «жертв и разрушений». Журналист Тарик Газнивал разместил в Twitter изображения, которые якобы показывают, как губернатор провинции Нангархар передает контроль над городом талибам.

Иранский телеканал IRIB утверждает, что «Талибан» контролирует 90% Афганистана, только Кабул и соседние провинции под контролем правительства.

Власти США 12 августа объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. Безопасность их эвакуации будут гарантировать американские войска. Президент США Джо Байден 14 августа сообщил, что Соединенные Штаты развернут 5 тысяч военных, чтобы безопасно вывезти из Афганистана американских дипломатов и эвакуировать афганцев, которые помогали американским военным во время военной кампании.