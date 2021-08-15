Талибы заявили, что полностью окружили Кабул и выпустили заключенных крупнейшей тюрьмы. Чиновники ожидают вылета из страны

Боевики исламского движения «Талибан» заявили, что полностью окружили столицу Афганистана Кабул. Представители «Талибана» и правительства, при участии президента Ашрафа Гани, продолжают переговоры в Королевском дворце о передаче власти.

Об этом сообщают ВВС и местные СМИ.

Обе стороны поддержали идею предотвращения дальнейшей нестабильности в стране и согласовали на должность главы переходного правительства министра внутренних дел Али Ахмада Джалали. По данным СМИ, он согласился на пост.

Тем временем талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи. В ней содержалось до 5 тысяч человек, среди которых были исламские боевики.

Обстановка в самом Кабуле напряженная. Часть жителей пытается покинуть город, а в некоторых районах начались хаотичные митинги в поддержку талибов.

Германия объявила, что приостанавливает работу своего посольства в Кабуле и рекомендует всем гражданам срочно покинуть Афганистан.

Из посольства США продолжают эвакуировать дипломатов, сотрудников и афганцев, которые работали с американскими чиновниками.

Президент США Джо Байден санкционировал размещение еще тысячи американских военнослужащих, увеличив их общее количество почти до 5 тысяч, которые должны обеспечить безопасную эвакуацию посольства. Операцию планируют завершить в течение 72 часов.

Правительство Великобритании отзывает с каникул парламент для обсуждения ситуации и дальнейших действий Лондона. Небольшой контингент британских войск еще остается в стране. В настоящее время из страны эвакуирует британских граждан и местных переводчиков — 600 военнослужащих отправляются для помощи.

Как передает CNN, несколько высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента, в VIP-зоне международного аэропорта Кабула ожидают вылета. Куда они направляются, пока неизвестно.

По словам представителей талибов, работа аэропорта не будет останавливаться.