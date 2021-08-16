Україна посилює посольство в Таджикистані, щоб евакуювати всіх українців з Афганістану

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані, аби більша кількість людей мали змогу евакуюватися з країни після захоплення влади талібами в Афганістані.

Про це міністр повідомив у Twitter.

«В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег у Душанбе. Тепер дві українські дипмісії — у Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам», — зазначив міністр.

Українським літаком уже вивезли майже 80 людей, серед яких було вісім українців. Літак забрав з Кабулу громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану, Таджикистану.