Україна евакуювала з Кабулу своїх громадян та ще низки країн. Авіакомпанії змінюють маршрути, щоб не літати над Афганістаном

Президент Володимир Зеленський уточнив , що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 людей, зокрема 8 українців. Всі евакуйовані наразі у безпеці.

Про це вночі 16 серпня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Сполучені Штати Америки евакуювали кілька сотень американців, у тому числі дипломатичних службовців і звичайних громадян.

«Ми продовжуємо нарощувати потенціал для прискорення оформлення [документів для евакуації] тих цивільних афганців, які перебувають під загрозою», — заявив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі і подякував Канаді за готовність прийняти 20 тисяч біженців з Афганістану.

Як пише BBC, авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб не потрапити в повітряний простір Афганістану. Так, наприклад, United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що змінюють маршрути польотів, що в першу чергу торкнулося польотів з США до Індії. Замість цього багато рейсів тепер літають над Пакистаном і Іраном.

Окрім цього, вранці 16 серпня в аеропорту Кабула зібралися сотні людей, які намагаються покинути Афганістан. В літаки намагаються потрапити, щоб полетіти навіть стоячи, без місця.