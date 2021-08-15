ЗМІ: Президент Афганістану Гані втік з країни на тлі оточення Кабулу талібами

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну на тлі оточення столиці Кабул бойовиками руху «Талібан».

Про це повідомляють місцеве видання TOLOnews і «Азія-Плюс».

За даними журналістів, Гані полетів до Таджикистану. Разом з ним вилетіли його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і голова адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. Сьогодні Гані погодився залишити посаду президента.

Після Таджикистану Гані повинен вилетіти в іншу країну, але в яку — поки невідомо.

«Талібан» наказав своїм силам увійти в райони Кабулу, щоб «запобігти мародерству в місті» на тлі втечі поліції, сил безпеки і військових.