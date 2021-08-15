ЗМІ: Президент Афганістану Гані втік з країни на тлі оточення Кабулу талібами

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну на тлі оточення столиці Кабул бойовиками руху «Талібан».
Про це повідомляють місцеве видання TOLOnews і «Азія-Плюс».
За даними журналістів, Гані полетів до Таджикистану. Разом з ним вилетіли його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і голова адміністрації Фазл Махмуд Фазлі. Сьогодні Гані погодився залишити посаду президента.
Після Таджикистану Гані повинен вилетіти в іншу країну, але в яку — поки невідомо.
«Талібан» наказав своїм силам увійти в райони Кабулу, щоб «запобігти мародерству в місті» на тлі втечі поліції, сил безпеки і військових.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За чотири дні вони взяли ключові міста і підійшли впритул до столиці. За чотири дні вони взяли ключові міста і підійшли впритул до столиці.
- 15 серпня таліби заявили, що штурму столиці Афганістану не буде і вони мирно увійдуть в Кабул для передачі влади. «Талібан» взяв під контроль майже всю територію Афганістану.