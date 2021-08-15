СМИ: Президент Афганистана Гани бежал из страны на фоне окружения Кабула талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне окружения столицы Кабул боевиками движения «Талибан».
Об этом сообщают местное издание TOLOnews и «Азия-Плюс».
По данным журналистов, Гани полетел в Таджикистан. Вместе с ним вылетели его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Сегодня Гани согласился оставить пост президента.
После Таджикистана Гани должен вылететь в другую страну, но в какую — пока неизвестно.
«Талибан» приказал своим силам войти в районы Кабула, чтобы «предотвратить мародерство в городе» на фоне ухода полиции, сил безопасности и военных.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За четыре дня они взяли ключевые города и подошли впритык к столице. За четыре дня они взяли ключевые города и подошли впритык к столице.
- 15 августа талибы заявили, что штурма столицы Афганистана не будет и они мирно войдут в Кабул для передачи власти. «Талибан» взял под контроль почти всю территорию Афганистана.