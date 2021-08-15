СМИ: Президент Афганистана Гани бежал из страны на фоне окружения Кабула талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне окружения столицы Кабул боевиками движения «Талибан».

Об этом сообщают местное издание TOLOnews и «Азия-Плюс».

По данным журналистов, Гани полетел в Таджикистан. Вместе с ним вылетели его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. Сегодня Гани согласился оставить пост президента.

После Таджикистана Гани должен вылететь в другую страну, но в какую — пока неизвестно.

«Талибан» приказал своим силам войти в районы Кабула, чтобы «предотвратить мародерство в городе» на фоне ухода полиции, сил безопасности и военных.