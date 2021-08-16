Украина эвакуировала из Кабула своих граждан и еще ряда стран. Авиакомпании меняют маршруты, чтобы не летать над Афганистаном

Украинский самолет эвакуировал из столицы Афганистана города Кабул, который захватили боевики движения «Талибан», граждан Украины Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.
Об этом ночью 16 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Владимир Зеленский уточнил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев. Все эвакуированные в безопасности.
Соединенные Штаты Америки эвакуировали несколько сотен американцев, в том числе дипломатических служащих и обычных граждан.
«Мы продолжаем наращивать потенциал для ускорения оформления [документов для эвакуации] тех гражданских афганцев, которые находятся под угрозой», — заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби и поблагодарил Канаду за готовность принять 20 тысяч беженцев из Афганистана.
Как пишет BBC, авиакомпании меняют маршруты полетов, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана. Так, например, United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic заявили, что меняют маршруты полетов, что в первую очередь коснулось полетов из США в Индию. Вместо этого многие рейсы теперь летают над Пакистаном и Ираном.
Кроме этого, утром 16 августа у аэропорта Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть Афганистан. В самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну «чтобы предотвратить кровопролитие», а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.
- Местные журналисты и блогеры винят США в «сдаче страны на растерзание террористам». Часть людей продолжают бежать из страны, а другие пытаются въехать. Из-за этого на границе с Пакистаном образовались огромные очереди.