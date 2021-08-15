«Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти. В Кабуле введут комендантский час

Исламское движение «Талибан», которое взяло под контроль почти весь Афганистан, отказалось от предложенного ранее переходного периода и потребовало полной передачи власти.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей движения.
Талибы вошли в столицу Кабул и заняли полицейские участки, Кабульский университет, здание Министерства образования, а также президентский дворец, хотя сообщение о дворце правительство Афганистана не подтверждает.
Как передает корреспондент CNN, талибы мирно вошли в город.
Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что с 21:00 воскресенья по городу начнет действовать комендантский час. Это якобы нужно для безопасности, пресечения провокаций и мародерства.
Тем временем, почти все страны, которые имели посольства в Кабуле, экстренно эвакуируют персонал и призывают своих граждан уезжать из страны. Свою дипмиссию оставить Россия.
США над своим посольством спустили флаг. Оно переведено в международный аэропорт Кабула. Таким же образом поступила Франция и Великобритания.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля начали активные бои за территорию. Талибы с начала июля начали активные бои за территорию, а в начале августа с боями занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию страны.