ЗМІ: У Кабулі біля посольства США і президентського палацу прогриміли вибухи. Аеропорт беруть під захист американські бійці

ЗМІ повідомляють, що у столиці Афганістану Кабулі біля посольства США і президентського палацу прогриміли вибухи, а в деяких районах міста чутна поодинока стрілянина.

Двома годинами раніше посольство США в Афганістані повідомило про обстріл і пожежу в міжнародному аеропорту Кабулу — там перебувають дипломати США та інших країн в очікуванні евакуації. Туди ж тимчасово перенесені посольства США, Франції та Великої Британії.

Деталі обстрілу невідомі. Повідомлень про жертв чи поранених теж немає. У соцмережах зʼявилося відео, на якому, імовірно, знята посадка на рейс в аеропорту Кабулу людей, які бажають покинути Афганістан. Авіакомпанії скасували польоти в аеропорт, у нього прибувають тільки військові борти.

Зараз аеропорт під контроль беруть військові США. Вони захищатимуть територію до завершення евакуації дипломатів, перекладачів, співробітників посольств та інших осіб.

Як передає Associated Press, таліби найближчими годинами готуються оголосити з президентського палацу про створення Ісламського емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік із країни, написав у Facebook, що вирішив покинути країну, щоб запобігти кровопролиттю. Він не сказав, де саме зараз перебуває. За даними ЗМІ, він може бути із сімʼєю в Таджикистані, Омані або Узбекистані. Телеканал Kabul News стверджує, що Гані нібито безуспішно намагався вивезти з країни €5 мільйонів готівкою.

Тим часом місцеві журналісти та блогери звинувачують США у «здачі на розтерзання країни терористам». Частина людей продовжують бігти з країни, а інші намагаються вʼїхати. Через це на кордоні з Пакистаном утворилися величезні черги.

«Який жахливий і паскудний день», — написав у Twitter журналіст Рагіп Сойлу.

Рада безпеки ООН 16 серпня збереться на екстрене засідання. Його ініціювали Норвегія та Естонія.