Украина усиливает посольство в Таджикистане, чтобы эвакуировать всех украинцев из Афганистана

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане, чтобы как можно больше людей смогли эвакуироваться из страны после захвата власти талибами в Афганистане.
Об этом министр сообщил в Twitter.
«В условиях нынешней ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь две украинские дипмиссии — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам», — отметил министр.
Украинским самолетом уже вывезли почти 80 человек, среди которых было восемь украинцев. Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана, Таджикистана.
Напомним, 15 августа исламистское движение «Талибан» захватило власть в Афганистане, после того как тогда еще действующий президент Ашраф Гани покинул страну. Талибы заняли президентский дворец. Теперь люди, опасаясь возвращения шариата, бегут из страны. Они штурмуют самолеты, чтобы попасть на борт и сбежать из страны.
- «Талибан» был создан в 1994 году. С 1996 до 2001 года талибы были у власти в Афганистане и контролировали часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
- После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа «Талибана» выдать американцам лидера террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в страну ввели американские войска.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но после ослабления военной поддержки талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц Афганистана. После этого они взяли Кабул.