Украина усиливает посольство в Таджикистане, чтобы эвакуировать всех украинцев из Афганистана

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Таджикистане, чтобы как можно больше людей смогли эвакуироваться из страны после захвата власти талибами в Афганистане.

Об этом министр сообщил в Twitter.

«В условиях нынешней ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь две украинские дипмиссии — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам», — отметил министр.

Украинским самолетом уже вывезли почти 80 человек, среди которых было восемь украинцев. Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана, Таджикистана.