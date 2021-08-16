Тысячи людей штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь покинуть Афганистан. Пять человек погибли в давке

В аэропорту Кабула люди штурмуют самолеты, чтобы вылететь из страны, поскольку авиация остается единственным способом бегства — наземные пограничные переходы контролирует «Талибан».

Паника и давка в аэропорту вынудила американских военных, которые охраняют территорию, выпустить предупредительный огонь, пишет Reuters.

По меньшей мере пять человек были убиты, но пока неизвестно, что стало причиной смерти — давка или выстрелы.

Журналист Ахмер Хан показал несколько видеосюжетов, на которых люди пытаются залезть в самолеты по пассажирским трапам и рукавах терминалов кабульского аэропорта.

В то же время утром понедельника, 16 августа, коммерческие авиалинии отменили рейсы в Афганистан, чтобы избежать ограблений и опустошение.

Афганское авиационное ведомство, в свою очередь, открыло авиапространство страны для военной авиации.

Ряд авиакомпаний уже заявил о том, что будет избегать авиапространство над Афганистаном во время транзитных перелетов. Среди авиакомпаний, которые пошли на такой шаг, — Lufthansa, United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic.

Совет безопасности ООН 16 августа соберется на экстренное заседание, которое инициировали Норвегия и Эстония.