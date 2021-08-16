Військові США зупинили всі польоти в аеропорту Кабула. Десантники зачищають смугу від людей

Американські військові тимчасово призупинили всі повітряні операції в аеропорту Кабула, поки десантники і сили безпеки намагаються розчистити аеродром від декількох тисяч афганців, які намагаються покинути країну.
Про це CNN повідомив представник Міністерства оборони США.
Злети і посадки всіх літаків тимчасово заборонені. Аеропорт відновить роботу після того, як військові «переконаються, що ВПП безпечна».
У аеропорту зібралися тисячі людей, частина з яких згодом вдерлися на територію. Деякі люди блокували рух літаків, забираючись на фюзеляжі і чіпляючись за шасі.
Кілька годин тому повідомлялося про загибель в тисняві мінімум пʼяти людей. Ще мінімум двоє людей впали з військового транспортника ВВС США C-17 Globemaster, коли той злетів у повітря.
О 18:00 кореспондент CNN повідомив, що повітряні операції в аеропорту відновлені — військові розчистили аеродром від людей, але очікують, що натовпи продовжать збиратися і тимчасові призупинення роботи ще будуть.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Таліби з початку липня вели активні бої за територію, а на початку серпня з боями почали займати центри провінцій. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу.
- 15 серпня таліби оточили Кабул, почавши переговори з урядом про передачу влади. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни, а «Талібан» заявив, що взяв під контроль всю територію. О 16:00 Кабул пав. «Талібан» відмовився від перехідного періоду і зажадав повної передачі влади.
- Всі країни, в тому числі Україна, почали масштабну евакуацію своїх громадян і дипломатів. Вся евакуація йде через міжнародний аеропорт в Кабулі.