Військові США зупинили всі польоти в аеропорту Кабула. Десантники зачищають смугу від людей

Американські військові тимчасово призупинили всі повітряні операції в аеропорту Кабула, поки десантники і сили безпеки намагаються розчистити аеродром від декількох тисяч афганців, які намагаються покинути країну.

Про це CNN повідомив представник Міністерства оборони США.

Злети і посадки всіх літаків тимчасово заборонені. Аеропорт відновить роботу після того, як військові «переконаються, що ВПП безпечна».

У аеропорту зібралися тисячі людей, частина з яких згодом вдерлися на територію. Деякі люди блокували рух літаків, забираючись на фюзеляжі і чіпляючись за шасі.

Кілька годин тому повідомлялося про загибель в тисняві мінімум пʼяти людей. Ще мінімум двоє людей впали з військового транспортника ВВС США C-17 Globemaster, коли той злетів у повітря.

О 18:00 кореспондент CNN повідомив, що повітряні операції в аеропорту відновлені — військові розчистили аеродром від людей, але очікують, що натовпи продовжать збиратися і тимчасові призупинення роботи ще будуть.