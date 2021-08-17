Ситуация в аэропорту Кабула стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают

Ситуация в международном аэропорту Кабула стабилизировалась — взлетно-посадочные полосы очищены от людей. Военные и эвакуационные самолеты начали вывозить желающих покинуть Афганистан.

Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво опубликовал видео с американскими войсками на взлетной полосе и грузовыми самолетами вдали.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также сообщил о стабилизации ситуации. Немецкий самолет примерно в 15:00 (по Киеву) эвакуировал 120 человек. Он добавил, что в аэропорту начались интенсивные перевозки, «на сколько это позволяет ситуация».

В Кабул сегодня вылетает самолет для эвакуации 153 украинцев. Некоторые из них сейчас находятся на военной базе, которую окружили талибы. МИД Украины держит с ними связь.