Ситуация в аэропорту Кабула стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают

Ситуация в международном аэропорту Кабула стабилизировалась — взлетно-посадочные полосы очищены от людей. Военные и эвакуационные самолеты начали вывозить желающих покинуть Афганистан.
Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво опубликовал видео с американскими войсками на взлетной полосе и грузовыми самолетами вдали.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также сообщил о стабилизации ситуации. Немецкий самолет примерно в 15:00 (по Киеву) эвакуировал 120 человек. Он добавил, что в аэропорту начались интенсивные перевозки, «на сколько это позволяет ситуация».
В Кабул сегодня вылетает самолет для эвакуации 153 украинцев. Некоторые из них сейчас находятся на военной базе, которую окружили талибы. МИД Украины держит с ними связь.
- В столице Афганистана идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничили со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимаются, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа.