Ситуація в аеропорту Кабулу стабілізувалася — літаки вільно приземляються і вилітають

Ситуація в міжнародному аеропорту Кабулу стабілізувалася — злітно-посадкові смуги очищені від людей. Військові та евакуаційні літаки почали вивозити охочих покинути Афганістан.
Старший цивільний представник НАТО Стефано Понтекорво опублікував відео з американськими військами на злітній смузі і вантажними літаками.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також повідомив про стабілізацію ситуації. Німецький літак приблизно о 15:00 (за Києвом) евакуював 120 людей. Він додав, що в аеропорту почалися інтенсивні перевезення, «наскільки це дозволяє ситуація».
В Кабул сьогодні вилітає літак для евакуації 153 українців. Деякі з них зараз перебувають на військовій базі, яку оточили таліби. МЗС України тримає з ними звʼязок.
- У столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали із США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Дві доби в аеропорту Кабулу спостерігався хаос — цивільні рейси досі не приймаються, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня.