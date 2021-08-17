В Афганістані на військовій базі заблокували українців — їх оточили таліби

В Афганістані, в околицях Кабулу на військовій базі заблоковані 12 громадян України, які працювали за приватним військовим контрактом. Базу оточили таліби — вони вигналу стару охорону і не випускають українців.

Про це повідомляють «Суспільне» і LIGA.net.

Дружина одного з українців Максима К., який перебуває на базі, розповіла, що він працював у країні два роки у складі приватної компанії та охороняв посольства і бізнес-центри. На 18 серпня компанія купила співробітникам авіаквитки в Україну, але через захоплення Кабулу талібами всі комерційні рейси були скасовані. Українців мали евакуювати після вивезення посольства, яке вони охороняли, але цього не сталося.