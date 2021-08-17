В Афганистане на военной базе заблокировали украинцев — их окружили талибы

В Афганистане в окрестностях Кабула на военной базе заблокированы 12 граждан Украины, которые работали по частному военному контракту. Базу окружили талибы — они прогнали старую охрану и не выпускают украинцев.

Об этом сообщают «Суспільне» и LIGA.net.

Жена одного из украинцев Максима К., который находится на базе, рассказала, что он работал в стране два года в составе частной компании и охранял посольства, бизнес-центры. На 18 августа компания купила сотрудникам авиабилеты в Украину, но из-за захвата Кабула талибами все коммерческие рейсы были отменены. Украинцев должны были эвакуировать после вывоза посольства, которое они охраняли, но этого не произошло.