Україна відправляє в Кабул евакуаційний рейс. Його чекають 153 українці

Сьогодні, 17 серпня, з України вилітає рейс до столиці Афганістану для евакуації українців, які запросили допомоги через захоплення країни бойовиками руху «Талібан».

Про це в ефірі «Україна 24» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Він [літак] повинен сьогодні відправитися до Афганістану, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів», — сказав Данілов, додавши, що президента Володимир Зеленський «періодично збирає фахівців» для обговорення евакуації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що по допомогу до дипломатів звернулися 153 українці.

«Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз — це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту», — написав він у Facebook.