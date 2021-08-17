Україна відправляє в Кабул евакуаційний рейс. Його чекають 153 українці

Сьогодні, 17 серпня, з України вилітає рейс до столиці Афганістану для евакуації українців, які запросили допомоги через захоплення країни бойовиками руху «Талібан».
Про це в ефірі «Україна 24» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
«Він [літак] повинен сьогодні відправитися до Афганістану, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів», — сказав Данілов, додавши, що президента Володимир Зеленський «періодично збирає фахівців» для обговорення евакуації.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що по допомогу до дипломатів звернулися 153 українці.
«Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз — це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту», — написав він у Facebook.
- У столиці Афганістану йде масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацюючи з США і союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- В аеропорту Кабулу хаос — цивільні рейси не приймаються, з перебоями сідають лише військові та евакуаційні борти. Для цивільних рейсів повітряні ворота Кабулу планують відкрити в суботу, 21 серпня.
- Раніше ЗМІ повідомляли про 12 українців на військовій базі в Кабулі, яких заблокували таліби.