Аеропорт Кабулу з перебоями приймає евакуаційні рейси. Таліби почали витісняти біженців

Міжнародний аеропорт Кабулу імені Хаміда Карзая почав з перебоями приймати евакуаційні рейси, але комерційним літакам захід на посадку поки заборонений — на аеродромі досі перебувають люди і ситуація залишається неконтрольованою.

Про це повідомляють CNN, Al Jazeera і Sky News Arabia.

Військовослужбовці США контролюють військову частину аеропорту, яку вчора, 16 серпня, огородили ланцюгом колючого дроту після штурму аеродрому біженцями.

Сили безпеки цивільної частини аеропорту із зачисткою злітно-посадкової смуги від людей не справляються. Через це евакуаційні рейси затримуються на багато годин.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що через хаос за останні 24 години США вивезли з Кабулу від 700 до 800 осіб, з яких приблизно 150 американців.

Велика Британія протягом наступних 24 годин планує евакуювати 350 британських і афганських громадян.

Німецькі військові змогли евакуювати тільки сім людей, через що потрапили під жорстку критику у себе на батьківщині. Представник німецької армії сказав, що коли перший німецький рейс приземлився, то готових до посадки людей майже не було. Також літаку обмежили час на завантаження.