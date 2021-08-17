Через хаос в аеропорту німецький борт зміг вивезти з Кабулу тільки сімох людей

Літак Військово-повітряних сил Німеччини зміг вивезти з аеропорту Кабулу тільки сімох людей після того, як упродовж кількох годин йому не давали дозвіл на посадку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН.

«Ми можемо підтвердити, що вночі з Кабулу були евакуйовані сім осіб. Через хаотичну обстановку, регулярні перестрілки на пропускному пункті та за відсутності захисту військовим Бундесверу не вдалося забезпечити допуск в аеропорт інших німецьких громадян та осіб, які були у списках на евакуацію», — розповіли в німецькому МЗС.

Відомство пояснило, що взяти на борт військового судна інших людей, які були в цивільній частині аеропорту теж не змогли, оскільки цього не дозволила служба безпеки.

Маючи обмежений час для перебування в аеропорту, літак взяв на борт тільки тих німців, які вже були на місці. Військові не встигли забезпечити коридор для проходу інших пасажирів.