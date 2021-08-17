Украина отправляет в Кабул эвакуационный рейс. Его ждут 153 украинца

Сегодня, 17 августа, из Украины вылетает рейс в столицу Афганистана для эвакуации украинцев, которые запросили помощи из-за захвата страны боевиками движения «Талибан».

Об этом в эфире «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Он [самолет] должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни понадобилось рейсов», — сказал Данилов, добавив, что президента Владимир Зеленский «периодически собирает специалистов» для обсуждения эвакуации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за помощью к дипломатам обратились 153 украинца.

«Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане. Самое главное сейчас — это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта», — написал он в Facebook.