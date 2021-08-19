«Талібан» офіційно оголосив про створення «Ісламського Емірату Афганістан»

«Ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми відкидаємо будь-які чутки, що не відповідають дійсності», — наголосив Муджахід.

Нагадаємо, 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.

Одним з основних спікерів був прессекретар талібів Забіхула Муджахід. Він звернувся до мешканців Афганістану і запевнив, що вони в безпеці. Те саме стосується і жінок: «Усі наші сестри, усі наші жінки в безпеці. Наш Бог, наш Коран каже, що жінки — дуже важлива частина нашого суспільства». Муджахід додав, що якщо афганські жінки продовжать жити за шаріатом, «вони будуть дуже щасливими і зможуть працювати». Також таліби мають намір включити в новий уряд представників усіх верств суспільства.