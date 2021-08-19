«Талібан» офіційно оголосив про створення «Ісламського Емірату Афганістан»

У день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістан».
Про це 19 серпня повідомив у Twitter речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.
«Декларація «Ісламського Емірату Афганістан2 з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування», — йдеться в повідомленні.
За словами речника, «Ісламський Емірат» хоче сформувати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.
«Ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми відкидаємо будь-які чутки, що не відповідають дійсності», — наголосив Муджахід.
Нагадаємо, 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.
Одним з основних спікерів був прессекретар талібів Забіхула Муджахід. Він звернувся до мешканців Афганістану і запевнив, що вони в безпеці. Те саме стосується і жінок: «Усі наші сестри, усі наші жінки в безпеці. Наш Бог, наш Коран каже, що жінки — дуже важлива частина нашого суспільства». Муджахід додав, що якщо афганські жінки продовжать жити за шаріатом, «вони будуть дуже щасливими і зможуть працювати». Також таліби мають намір включити в новий уряд представників усіх верств суспільства.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе легітимним главою держави після втечі експрезидента Ашрафа Гані та закликав жителів країни до збройного опору талібам.