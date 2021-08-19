«Талибан» официально объявил о создании «Исламского Эмирата Афганистан»

«Мы не говорили, что не хотим иметь дело ни с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, которые не соответствуют действительности», — подчеркнул Муджахид.

Напомним, 17 августа, в среду талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито.

Одним из основных спикеров был пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. Он обратился к жителям Афганистана и заверил, что они в безопасности. То же самое касается и женщин: «Все наши сестры, все наши женщины в безопасности. Наш Бог, наш Коран говорит, что женщины — очень важная часть нашего общества». Муджахид сказал, что если афганские женщины продолжат жить по шариату, «они будут очень счастливыми и смогут работать». Также талибы намерены включить в новое правительство представителей всех слоев общества.